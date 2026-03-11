Konya’da genç yetenekler Savunmadan Sanata tasarımlarıyla ödül aldı

Millî Eğitim Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı iş birliğinde düzenlenen “Savunmadan Sanata: Genç Yetenekler” tasarım yarışmasında Konya’dan öğrenciler dereceye girerken, ödüller Konya İl Millî Eğitim Müdürü Murat Yiğit tarafından takdim edildi.
Millî Eğitim Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı iş birliğinde yürütülen, öğrencilerin millî ve manevî değerlerden ilham alarak estetik bakış açısı geliştirmelerini, özgün tasarım becerilerini ortaya koymalarını ve sanatsal üretim yoluyla savunma sanayii bilincini güçlendirmelerini amaçlayan "Savunmadan Sanata: Genç Yetenekler Özel Gün Kartı ve Tişört Tasarım Yarışması” sonuçlandı.
Ortaokul "Özel Gün Kartı” kategorisinde; Selçuklu Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu öğrencisi Elif Çınar birinci, Akşehir Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Eylül Mina Gültekin ikinci ve Selçuklu Rebii Karatekin Ortaokulu öğrencisi Vahide Kimya Tüfekçi üçüncü oldu.
Lise "Tişört Tasarım” kategorisinde; Selçuklu Adil Karaağaç Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Berat Deveci birinci, Selçuklu Dursun Fakih Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Farid Durak ikinci ve Selçuklu Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Cansu Zırvalıoğlu üçüncü oldu.
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programla; öğrencilere ödülleri Konya İl Millî Eğitim Müdürü Murat Yiğit tarafından takdim edildi. Ödül takdim törenine ödül alan öğrencilerin okul müdürleri de iştirak ettiler.
