Akşehir’de arama kurtarma eğitimi düzenlendi

Akşehir’de Yaren Arama Kurtarma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından eğitim veriliyor.
İlçeye bağlı Değirmenköy Mahallesi'nde, mahalle sakinlerine afet bilinci ve gönüllü eğitim programı gerçekleştirildi.Programda gönüllülere temel afet bilinci, afet anında doğru hareket tarzı ve yangına ilk müdahale konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.
Eğitimlerde özellikle afet anında yapılması gereken doğru davranış biçimleri ve ilk müdahalenin önemi üzerinde duruldu. Mahalledeki gönüllülere kask, kafa lambası, koruyucu gözlük, maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanlar teslim edildi.
Yaren Arama Kurtarma Eğitim ve Yardımlaşma Derneği yetkilileri, mahallelerde oluşturulan timlerin gerekli eğitim ve ekipmanlarla donatıldığını belirterek, bu ekiplerin olası afet durumlarında profesyonel arama kurtarma ekiplerine destek verecek şekilde organize edileceğini ifade etti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”