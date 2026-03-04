Konya’da “En İyi Narkotik Polisi Anne’’ seminerleri düzenlendi

Konya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.
"En İyi Narkotik Polisi Anne Uygulaması Planı” çerçevesinde düzenlenen seminerler, Beyşehir, Hüyük ve Karatay ilçelerinde yapıldı. Eğitimlerde, 400 anne ve anne adayına uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılıkla mücadelede ailelerin rolü ve erken farkındalığın önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.
Seminerlerde ayrıca, çocuk ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunmasında annelerin üstlendiği kritik role dikkat çekilirken, şüpheli durumlarda izlenmesi gereken yollar ve destek mekanizmaları da katılımcılara aktarıldı.
(Cumali Özer)