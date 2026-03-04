GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da 7/24 sanal devriye! 27 bin hesap ve URL incelendi

Bekir Turan
İnternet editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da 7/24 sanal devriye! 27 bin hesap ve URL incelendi

Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kanunların verdiği yetkiler doğrultusunda suç ve suçlularla etkin mücadele amacıyla internet ortamında 7 gün 24 saat esasına dayalı sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor. Çalışmalar, dijital platformlarda kamu düzenini korumaya yönelik olarak aralıksız sürdürülüyor.

27 BİNİ AŞKIN SOSYAL MEDYA HESABI VE URL İNCELENDİ

Açık kaynak araştırmaları kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 12 bin 990, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından ise 14 bin 294 olmak üzere toplam 27 bin 284 sosyal medya hesabı ve URL adresi detaylı şekilde incelendi. Yapılan taramalarla suç unsuru içerebilecek paylaşımlar mercek altına alındı.

2 BİN 917 HESAP VE SİTE HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda 1.497 yasa dışı bahis sitesi ile 1.420 müstehcen içerik paylaşımı yapan site ve hesap tespit edildi. Böylece toplam 2 bin 917 hesap ve internet sitesi hakkında yasal işlem başlatıldı.

88 PAYLAŞIM HAKKINDA RAPOR HAZIRLANDI

Denetimlerde ayrıca; 51 terör örgütü propagandası, 18 tehdit ve hakaret, 6 bilişim sistemleri kullanılarak işlenen nitelikli dolandırıcılık, 4 genel güvenliği tehlikeye sokma, 1 adet 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar kapsamında suç ve 8 farklı olay olmak üzere toplam 88 suç unsuru içeren paylaşım belirlendi.

(Bekir Turan)

