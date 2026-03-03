Kentsel dönüşümde Meram modeli NEÜ’de anlatıldı

Meram Belediyesi, kentsel dönüşüm alanında elde ettiği bilgi ve tecrübeleri paylaşmayı sürdürüyor. Daha önce farklı şehirlerle deneyimlerini paylaşan belediye, bu kez birikimlerini Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri ve akademisyenleriyle paylaştı.

Meram Belediyesi, kentsel dönüşüm alanında elde ettiği bilgi, birikim ve tecrübeleri paylaşmaya devam ediyor. Daha önce farklı şehirlerle deneyimlerini paylaşan belediye, bu kez Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri ve akademisyenleriyle birikimlerini paylaştı.

NEÜ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Hattat Hüseyin Kutlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, Meram Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Özçelik konuşmacı olarak katıldı. Seminere Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Zahid Selvi ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümmü Gülsüm Dağlıoğlu ile öğretim üyeleri Doç. Dr. Fadim Yavuz ve Araştırma Görevlisi Musa Argun katıldı.

ÖZÇELİK; "MERAM'DA DÖNÜŞÜM ÇOK BOYUTLU BİR MODELLE YÜRÜTÜLDÜ”

Seminerde konuşan Selahattin Özçelik, Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen kooperatif süreci ve Suriçi Kentsel Dönüşüm Projesi hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Meram'da dönüşümün iki temel safhada gerçekleştiğini belirten Özçelik, kamu eliyle yürütülen projeler ile özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışmaların eş zamanlı olarak uygulandığını ifade etti. Meram'da uygulanan dönüşüm modellerine değinen Özçelik, yerinde dönüşüm, rezerv alan, imar transferi, alansal dönüşüm, finansal dönüşüm ve alansal-finansal dönüşüm gibi farklı modellerin bir arada kullanıldığını söyledi. Bu çok boyutlu yaklaşımın, sürecin daha sağlıklı ve sürdürülebilir ilerlemesini sağladığını vurguladı.

ÖZÇELİK; "SURİÇİ'NDE YENİ BİR PLANLAMA YAKLAŞIMI SERGİLEDİK”

Meram Belediyesinin Suriçi bölgesinde yürüttüğü dönüşüm çalışmalarına da değinen Özçelik, kentsel dönüşüm alanlarını belirlerken yeni bir imar planı üzerinde çalıştıklarını belirtti. Burada konut yoğunluğunu azaltmayı hatta tamamen sıfırlamayı hedefleyerek yola çıktıklarını dile getiren Özçelik, "Bu alanları taşırken, taşınan bölgelerde de dönüşümü tetikleyen bir planlama anlayışı benimsedik. Kalan alanlarda ise özel sektör eliyle dönüşümün hızlanmasını sağlayacak planlamalar yaptık” dedi. Özçelik, Meram Belediyesi'nin uyguladığı modelin yalnızca fiziki bir dönüşüm değil; sosyal, ekonomik ve mekânsal bütünlüğü gözeten kapsamlı bir şehircilik vizyonu taşıdığını da ifade etti.

Meram'ın yaşadığı dönüşüm süreçleri hakkında bilgi alan bölüm öğrencileri de verilen seminerden duydukları mutluluğu dile getirdiler. Bu bilgilendirmeler sayesinde kentsel dönüşümün nasıl daha verimli sonuçlar doğurabileceğine şahitlik ettiklerini belirten öğrenciler, seminerin gerçekleşmesine katkı sunan Meram Belediyesine ve bölüm hocalarına teşekkür ettiler.

Seminer, Meram Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Özçelik'in öğrencilerin sorularının yanıtlanması ve fikir alışverişiyle sona erdi.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu