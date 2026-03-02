GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,04
EURO
51,57
STERLİN
59,10
GRAM
7.642,42
ÇEYREK
12.612,40
YARIM ALTIN
25.140,72
CUMHURİYET ALTINI
50.067,42
KONYA Haberleri

Konya’da eğitim desteğine başvuran öğrencilere müjde! Hesaplarınızı kontrol edin

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da eğitim desteğine başvuran öğrencilere müjde! Hesaplarınızı kontrol edin
Konya Büyükşehir Belediyesi, Şubat ayına ilişkin eğitim destek ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şubat ayı eğitim destek ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Destek kapsamında on binlerce öğrenciye milyonlarca liralık ödeme yapıldı.

44 Binden Fazla Öğrenciye Destek

Başkan Altay, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde toplam 44 bin 483 öğrencinin eğitim desteğinden faydalandığını belirtti.

Toplam 145 Milyon 879 Bin TL Ödeme

Şubat ayı kapsamında öğrencilerin hesaplarına toplam 145 milyon 879 bin TL destek aktarıldı.

"Evlatlarımızın Yanında Olmaya Devam Edeceğiz”

Başkan Altay, öğrencilerin eğitim yolculuğunda yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, yapılan desteğin hayırlı olmasını temenni etti.

Altay, "Evlatlarımızın eğitim yolculuğunda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bereketli olsun.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER