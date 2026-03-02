Konya’da eğitim desteğine başvuran öğrencilere müjde! Hesaplarınızı kontrol edin

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şubat ayı eğitim destek ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Destek kapsamında on binlerce öğrenciye milyonlarca liralık ödeme yapıldı.
44 Binden Fazla Öğrenciye Destek
Başkan Altay, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde toplam 44 bin 483 öğrencinin eğitim desteğinden faydalandığını belirtti.
Toplam 145 Milyon 879 Bin TL Ödeme
Şubat ayı kapsamında öğrencilerin hesaplarına toplam 145 milyon 879 bin TL destek aktarıldı.
"Evlatlarımızın Yanında Olmaya Devam Edeceğiz”
Başkan Altay, öğrencilerin eğitim yolculuğunda yanlarında olmaya devam edeceklerini belirterek, yapılan desteğin hayırlı olmasını temenni etti.
Altay, "Evlatlarımızın eğitim yolculuğunda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bereketli olsun.” ifadelerini kullandı.
