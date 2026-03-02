Ankara’da Konyalılar iftar sofrasında buluştu

Ankara’da düzenlenen iftar programında Konyalı vatandaşlar aynı sofrada buluştu. Ramazan’ın manevi atmosferinde gerçekleşen organizasyonda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.
Ankara'da Konyalıların irtibat ve buluşma noktası olan KONEV, 30 yılı aşan toplumsal çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Müdürlüğü tarafından başkentte kurulan iftar çadırlarından, Güvenpark'ta bulunan 650 kişilik çadıra 28 Şubat 2026 Cumartesi günü KONEV sponsor oldu.Üyeler, hemşehriler ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği programda "el birliği, gönül birliği” vurgusu öne çıktı.
Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen organizasyonda birlik ve dayanışma mesajları verildi, dualar eşliğinde oruçlar açıldı.
Programa KONEV Başkanı Hakkı Teke ile birlikte vakıf yönetim ve kurucular kurulu üyeleri, mezunlar, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.
Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik ve ekibi organizasyon süresince sahada görev aldı. Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu nezdinde bölge müdürlüğüne teşekkür edildi.İftar programına destek veren hayırsever iş insanı Hulki Karagülle'ye katkılarından dolayı teşekkür mesajı paylaşıldı.
Organizasyonda görev alan öğrenciler ve gönüllülere de emeklerinden ötürü teşekkür edildi.
Program, Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu yansıtan bir atmosferde tamamlandı.
