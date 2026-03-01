Başkan Kavuş hafızlık yolcularıyla sahur sofrasında buluştu

Ramazan ayının bereketini her gün farklı bir noktada hemşehrileriyle yaşayan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gelenek haline getirdiği sahur buluşmalarını bu yıl da sürdürüyor. Başkan Kavuş, bu kapsamda hafızlık eğitimi alan öğrencilerle her yıl olduğu gibi bu yıl da sahur sofrasında bir araya geldi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Ramazan ayının manevi iklimini her gün farklı bir noktada her kesimden hemşehrileriyle paylaşmaya devam ediyor.

BAŞKAN KAVUŞ, HAFIZLIK TALEBELERİNİ SAHURA KALDIRDI

Başkan Kavuş, gelenek haline getirdiği sahur buluşmalarını bu yıl da sürdürerek Seyrantepe Kur'an Kursu ve Rukiye-Mehmet Akış Proje Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hadip Lisesi'nde yatılı hafızlık eğitimi alan öğrencilerle sahur sofrasında bir araya geldi. Sahurun bereketli vaktinde gerçekleşen bu anlamlı ve özel buluşma; samimi, içten ve duygu dolu anlara sahne oldu. Öğrencileri sahura bizzat kendi kaldıran Başkan Kavuş, sahur öncesinde ayrıca öğrencilerle tek tek ilgilenerek hal ve hatırlarını sordu, eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı.

BAŞKAN KAVUŞ KEPÇEYİ ELİNE ALDI, SAHUR SOFRASINA HİZMET ETTİ

Sahur programında öğrencilerin sofralarına konuk olan Başkan Kavuş, yemekleri kendi elleriyle dağıttı. Genç hafız adaylarıyla aynı masada oturup sohbet eden Kavuş, onların hafızlık yolculuklarını ve hedeflerini dinledi. Zorlu ama bir o kadar da kıymetli bir yolda ilerleyen öğrencileri tebrik eden Başkan Kavuş, hafızlığın sabır, azim ve adanmışlık gerektirdiğini vurguladı. "Ben de sizler gibi aynı sıralardan, aynı rahlelerden geçtim.” diye konuşan Başkan Kavuş, hafız adaylarına tavsiyelerde de bulundu.

BAŞKAN KAVUŞ; "ALLAH SİZLERDEN VE AİLELERİNİZDEN RAZI OLSUN”

Bu buluşmayı bir gelenek haline getirdiğini belirten Başkan Kavuş; "Ramazan'ın en bereketli anlarından birini sizlerle birlikte yaşamak benim için büyük bir mutluluk. Sizler Allah kelamını öğrenmek ve ezberlemek için büyük bir gayret gösteriyorsunuz. Bu emek çok kıymetli. Rabbim yolunuzu açık etsin, sizleri yetiştiren hocalarınızdan ve sizler için fedakârlık yapan ailelerinizden razı olsun.” şeklinde konuştu.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Program boyunca hem duygusal hem de tebessüm ettiren anlar yaşandı. Öğrencilerin Başkan Kavuş'a yönelttiği sorular ve samimi sohbetler, sahur sofrasını adeta bir gönül meclisine dönüştürdü. Hafızlık hocaları ve öğrenciler de bu anlamlı ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Kavuş'a teşekkür ettiler. Gecenin sonunda yapılan dualarla birlikte sahur programı sona ererken, aynı sofrada paylaşılan lokmalar ve edilen dualar hafızalarda iz bırakan bir Ramazan hatırasına dönüştü.

Kaynak: Meram Belediyesi Basın Bürosu