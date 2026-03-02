Konya’da kamyonet ile okul servis minibüsü çarpıştı: Yaralılar var

Kaza, saat 08.30 sıralarında Konya-Adana Kara yolu üzeri Kargacı Mahallesi kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 42 E 3673 plakalı kamyonet ile M.G. yönetimindeki 42 YS 029 plakalı okul servis minibüsü çarpıştı.
Kazada, kamyonette bulunan 5 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
Kaynak: İHA