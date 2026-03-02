GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Sahurda cinayet! Genç kız tartıştığı babasını öldürdü

Sahurda cinayet! Genç kız tartıştığı babasını öldürdü
Batman’da 18 yaşındaki genç kız, sahur vaktinde tartıştığı babasını silahla vurarak öldürdü.

Edinilen bilgilere göre olay Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi.

SAHUR VAKTİNDE TARTIŞMA ÇIKTI

Sahur vaktinde M.D. (18) ile babası Ramazan D. (45) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BABASINA ATEŞ ETTİ 

Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., evde bulunan tabancayla babasına ateş etti.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

BABA HAYATINI KAYBETTİ 

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde babanın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ramazan D.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

