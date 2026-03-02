Amasya’da annesinin haber alamadığı Ahmet Tercan (41), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
İstanbul'da yaşayan Nurhayat Karaböcek, 3 gündür oğlu Ahmet Tercan'dan haber alamayınca komşularını arayarak eve gitmelerini istedi. Dün akşam Fethiye Mahallesi Fetih Sokak'taki müstakil eve gelen komşuları kapıyı çaldı, açan olmayınca da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kapıyı açarak girdiği evde Ahmet Tercan hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Tercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Ahmet Tercan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Tercan'ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
Mahalle muhtarı Mehmet Arduç, "Annesi İstanbul'da yaşıyordu. Oğlundan haber alamayınca komşusunu aramış. Komşusu da eve gelip kapıya vuruyor. Açan olmayınca polisi arıyorlar. Ekipler kapıyı açıp içeri girince ölü bulunmuş. Tek başına yaşıyordu, kimseye bir zararı yoktu, kendi halinde birisiydi” dedi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”