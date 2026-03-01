Cep telefonu bayii ve kuyumcu görünümlü tefecilik iddiası: 11 gözaltı
Adana’da kendilerine cep telefonu bayii ve kuyumcu süsü vererek tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, çek ve dijital materyal ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Cep telefonu bayii ve kuyumcu görünümüyle tefecilik yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik yapılan baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda yaklaşık 5 milyon 167 bin lira değerinde 64 senet ve çek, 910 bin 950 TL nakit para, 8 POS cihazı, 107 kredi kartı, 8 bin 545 slip, 11 tapu belgesi, 105 çeşitli belge, 16 ajanda, 2 kaşe, 1 para sayma makinesi ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
