Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Rüşvet karşılığı nikah iddiası: 12 gözaltı

Kırklareli’nde “rüşvet karşılığı nikah kıyıldığı“ iddiasıyla belediye görevlilerinin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca, nikah dairesinde bazı yabancı uyrukluların evlilik işlemlerinin mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirildiği ve bu işlemler karşılığında menfaat temin edildiği yönündeki iddialar üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, nikah memuru A.A'nın iki yabancı uyruklu çiftin nikahını kıydığı ve rüşvet aldığı belirlendi.

Düzenlenen operasyonda nikah memuru A.A. ile hizmetli İ.T'nin de aralarında bulunduğu 6'sı yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli nikah memuru A.A'nın evinde yapılan aramada 41 bin lira, 900 dolar ve 100 avro ele geçirildi.

Kaynak: AA

