Konya’da 4 ilçeye yeni başkan atandı!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Konya'da geçtiğimiz ay istifa eden dört ilçe başkanının yerine yeni isimleri görevlendirdi. Emirgazi, Bozkır, Güneysınır ve Hüyük ilçelerinde yapılan atamalarla birlikte teşkilatlarda yeni dönem başladı.
EMİRGAZİ'DE GÖREV DEĞİŞİMİ
Emirgazi İlçe Başkanlığı görevine İlyas Oruç atandı.
Görevi devreden Uğur Çanakçı'ya bugüne kadar yürüttüğü özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür edildi.
"Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı Sn. Uğur Çanakçı'ya teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen ilçe başkanımıza muvaffakiyetler diliyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.
BOZKIR'DA YENİ İLÇE BAŞKANI
Bozkır İlçe Başkanlığına Özgür Örs getirildi.
Görevden ayrılan Hasan Hıncal'a ilçeye sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür mesajı iletildi.
GÜNEYSINIR'DA YENİ DÖNEM
Güneysınır İlçe Başkanlığı görevine Abdullah Korkmaz atandı.
Önceki Başkan Mehmet Karaman'a çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.
HÜYÜK'TE BAYRAK DEĞİŞİMİ
Hüyük İlçe Başkanlığına Mehmet Bilgi atandı.
Görevi devreden Halim Akgümüş'e teşkilata katkılarından dolayı teşekkür edildi.
AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, yeni görevlendirilen ilçe başkanlarına başarı dileklerini ileterek, Konya teşkilatında çalışmaların birlik ve beraberlik içerisinde sürdürüleceğini vurguladı.
(Meltem Aslan)