28 yaşındaki genç savcı kalbine yenik düştü

28 yaşındaki genç savcı kalbine yenik düştü
Samsun Çarşamba Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan 28 yaşındaki İbrahim Selim Yazıcı geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Samsun Çarşamba Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan 28 yaşındaki İbrahim Selim Yazıcı'nın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı. 

Bakan Gürlek yaptığı yazılı açıklamada, görevini büyük bir sorumluluk bilinciyle yerine getiren ve mesleğine adanmış bir hukuk insanını kaybetmenin acısını yaşadıklarını belirtti.

"TEŞKİLATIMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN"

Yazıcı'nın genç yaşına rağmen özverili çalışmaları ve mesleki disipliniyle dikkat çektiğini ifade eden Gürlek, merhuma Allah'tan rahmet diledi.

Başsağlığı mesajında Yazıcı'nın ailesine, yakınlarına ve yargı teşkilatına sabır temennisinde bulunan Gürlek, "Teşkilatımızın başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

