YKS başvurularında bugün son gün

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları için bugün son gün. Adaylar, bu gece yarısına kadar ÖSYM’nin internet sitesi ya da mobil uygulamasından başvuru işlemlerini yapabilecek. Sınav heyecanı ise 20-21 Haziran’da yaşanacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuru sürecinde sona gelindi. Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için geri sayım başladı. Sınava başvuru yapmak isteyen adaylar için bugün son gün.
Bu gece yarısına kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden başvuru işlemleri yapılabilecek.
Başvurular; ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifreyle gerçekleştirilebilecek. Adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2026-YKS Kılavuzu'ndan ulaşabilecek.
Sınavlar 20-21 Haziran'da yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.
