“Maarifin Kalbinde Ramazan’’ Etkinliklerine Konya’dan tebrik

Konya’da Eğitimde Destek Platformu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullarda düzenlediği “Maarifin Kalbinde Ramazan” etkinliklerine ilişkin yaptığı açıklamada, programların milli ve manevi değerlerin yeni nesillere aktarımı açısından önemli olduğunu belirterek eğitim camiasını tebrik etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ramazan ayında okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı etkinlikler düzenleneceğini bildirmesinin üzerine ramazan ayı boyunca öğrencilerin paylaşma bilincini geliştiren, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren, birlik ruhu, adalet, merhamet ile vatanseverlik gibi milli, manevi değerleri pekiştiren eğitsel ve sosyal etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Gönüllülük esasına dayalı olarak planlanan etkinliklerle, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ışığında köklerden geleceğe uzanan, sosyal ve duygusal becerilerin gelişimini destekleyen, değer temelli ve insan merkezli bir maarif anlayışı esas alınıyor.

Eğitime Destek Platformu Konya, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Ramazan ayı dolayısıyla okullarda düzenlenen "Maarifin Kalbinde Ramazan” etkinliklerine ilişkin kamuoyuna yönelik bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, milletin bin yıldır bu topraklarda inancı doğrultusunda kültürünü ve hayatını şekillendirdiği vurgulanarak, bu değerlerin "uğrunda can verilecek kutsal emanetler” olarak görüldüğü ifade edildi. Ecdadın geçmiş yüzyıllar boyunca bu topraklarda Müslüman kalma mücadelesi verdiği ve İstiklal Harbi'nde bu değerler uğruna can verdiği belirtilirken, söz konusu mirasın korunmasının önemine dikkat çekildi.

Maarif faaliyetlerinin, bu mirasın yeni nesillere aktarılmasında en önemli araç olduğu kaydedilen açıklamada, gençlerin aklen, kalben ve vicdanen bu toprakların inanç, kültür ve öz değerlerine göre yetişmesinin gerekliliği vurgulandı.

Platform, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ramazan ayı kapsamında hayata geçirdiği "Maarifin Kalbinde Ramazan” etkinliklerini, bu mirasa bağlılık açısından "önemli ve değerli” bulduklarını belirterek, başta Milli Eğitim Bakanı olmak üzere tüm eğitim camiasını tebrik etti.

Kaynak: Haber Merkezi