Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit Karatay ilçesinde okul ziyaretinde bulundu

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, il genelindeki okulları ziyaret ederek; öğrenci, öğretmen ve okul yöneticileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.
24 Şubat 2026 tarihinde, Karatay Yenikent İlkokulu / Karatay Yenikent Ortaokulunu ziyaret eden İl Müdürü; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, okul-veli iş birliği kapsamında yapılacak çalışmalara değinerek, Milli Eğitim Bakanlığı ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim projeleri ve Maarifin Kalbinde Ramazan etkinlikleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Okul yöneticilerinden okul bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İl Müdürüne ziyaretleri sırasında Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar eşlik etti.
(Bekir Turan)