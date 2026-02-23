GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EĞİTİM Haberleri

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit Selçuklu ilçesinde okul ziyaretinde bulundu

Bekir Turan
İnternet editörü
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit Selçuklu ilçesinde okul ziyaretinde bulundu

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, il genelindeki okulları ziyaret ederek; öğrenci, öğretmen ve okul yöneticileriyle bir araya gelmeye devam ediyor.

23 Şubat 2026 tarihinde Selçuklu Başarakavak İlkokulu / Selçuklu Başarakavak Ortaokulunu ziyaret eden İl Müdürü; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, okul-veli iş birliği kapsamında yapılacak çalışmalara değinerek, Milli Eğitim Bakanlığı ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim projeleri ve Maarifin Kalbinde Ramazan etkinlikleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Okul yöneticilerinden okul bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Müdürüne ziyaretleri sırasında Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç eşlik etti.

(Bekir Turan)

