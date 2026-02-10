YKS 2026 son başvuru günü ne zaman? YKS geç başvuru tarihleri
6 Şubat’ta başlayan YKS başvuruları, ÖSYM AİS üzerinden tamamlanmaya devam ediyor. Henüz başvuru yapmayan adaylar, “YKS son başvuru günü“ başlığı kapsamında tarihleri araştırıyor. Peki; YKS 2026 son başvuru günü ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru süreci 6 Şubat itibarıyla başladı.
Adaylar başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirirken, henüz işlemlerini tamamlamayan binlerce öğrenci YKS 2026 son başvuru gününün ne zaman olduğunu merak ediyor.
Gözler, ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde yer alan tarihlere çevrilmiş durumda.
Peki; YKS son başvuru günü ne zaman? YKS geç başvuru tarihleri 2026...
YKS SON BAŞVURU GÜNÜ 2026
YKS'ye katılmak isteyen adaylar için sınav başvuru süreci devam ederken, başvuruların 2 Mart 2026 tarihinde sona ereceği hatırlatıldı.
Adayların mağduriyet yaşamamaları adına işlemlerini bu tarihe kadar ÖSYM'nin belirlediği sistem üzerinden eksiksiz şekilde tamamlamaları gerekiyor.
YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ 2026
6 Şubat - 2 Mart tarihleri arasındaki normal başvuru sürecini kaçıran adaylar için geç başvuru günleri 10 - 12 Mart 2026 tarihleri olarak belirlenmiştir.
Adaylar, 10 Mart sabahı saat 10.00'dan 12 Mart gece yarısı saat 23.59'a kadar başvurularını tamamlayabilirler.
Önemli Not:
