NEÜ’den Balkanlar’da akademik iş birliği hamlesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) uluslararasılaşma stratejisi hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, beraberindeki heyet ile birlikte Kuzey Makedonya’da bulunan yükseköğretim kurumlarıyla iş birliği faaliyetleri ve potansiyel olanakları değerlendirmek, öğrenci ve personel değişimi, ortak bilimsel yayınların hazırlanması, ortak diploma programlarının düzenlenmesi ve muhtemel iş birliği konularında görüşmeler yapmak üzere çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Program kapsamında Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, ilk olarak Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi (Ss. Cyril and Methodius University) Rektörü Prof. Dr. Biljana Angelova ile bir araya geldi.

Gerçekleştirilebilecek ortak çalışmaların ele alındığı ziyaretin ardından iki üniversite arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Daha sonra Üsküp Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü de ziyaret eden Prof. Dr. Zorlu, akademik iş birlikleri ve kültürel çalışmalar üzerine görüşmeler gerçekleştirdi.

Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, ortak iş birliği çalışmaları ile ilgili fikir alışverişi gerçekleştirmek amacıyla Güney Doğu Avrupa Üniversitesi (South East European University) Rektörü Prof. Dr. Sadudin İbraimi'yi, Tetova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jusuj Zejneli'yi, Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar'ı ve Üsküp Mother Teresa Üniversitesini ziyaret etti.

Programın devamında Üsküp Türk İş birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Koordinasyon Ofisini ziyaret eden Prof. Dr. Cem Zorlu, TİKA Üsküp Koordinatörü Fevziye Şeyma Babayiğit ile görüşmede bulundu.

(Ali Asım Erdem)