Konya’da öğrencilere su tasarrufu eğitimi

Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından “Ulusal Su Verimliliği Seferberliği” kapsamında Selçuklu Mimar Sinan İlkokulu öğrencilerine suyun önemi, tasarruflu kullanımı ve israfın önlenmesi konularında eğitim verildi.
Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, "Ulusal Su Verimliliği Seferberliği” kapsamında okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Selçuklu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen eğitim programı, Selçuklu Mimar Sinan İlkokulu'nda gerçekleştirildi.
Programda öğrencilere su verimliliği ve suyun tasarruflu kullanımı konularında bilgi verildi. Eğitimde, suyun yaşam için taşıdığı önem, günlük hayatta doğru kullanımı ve israfın önlenmesi için yapılabilecekler anlatıldı.
Yetkililer, su tasarrufu bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, öğrencilere günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri basit ancak etkili tasarruf alışkanlıkları konusunda önerilerde bulundu.
