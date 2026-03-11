GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Meram Belediyesporlu Sibel Çam’dan Avrupa’da çifte altın
Gürcistan’da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası’ndan Meram Belediyespor’a bir sevindirici haber daha geldi. Meram Belediyespor’un milli haltercisi Sibel Çam, 67 kilogram kategorisinde elde ettiği derecelerle Avrupa Şampiyonluğu’na ulaştı.

Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'ndan Meram Belediyespor'a Besra Duman'dan sonra bir sevindirici haber daha geldi. 

TOPLAMDA 336 KİLOGRAM İLE ÇAM, AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE 

Meram Belediyespor'un milli haltercisi Sibel Çam, 67 kilogram kategorisinde elde ettiği derecelerle Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı. Şampiyonada başarılı bir performans sergileyen milli sporcu Sibel Çam, 114 kilogramlık kaldırışıyla büyük bir başarıya imza attı.

Toplamda 336 kilogram kaldıran Çam, elde ettiği derecelerle iki altın madalya kazanarak Avrupa'nın zirvesine çıktı. Gürcistan'daki organizasyonda Meram Belediyespor'un bir diğer milli sporcusu Besra Duman da önemli bir başarı elde etmiş, Avrupa Şampiyonası'nı 1 altın ve 1 bronz madalya ile tamamlayarak Türkiye'ye gurur yaşatmıştı.

SİBEL ÇAM: "BU BAŞARIYI ÜLKEM VE KULÜBÜM İÇİN KAZANDIM”

Şampiyonanın ardından değerlendirmelerde bulunan milli sporcu Sibel Çam, elde ettiği başarıdan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı; "Avrupa Şampiyonası'nda böylesine önemli bir başarı elde ettiğim için çok mutluyum. Ülkemi ve kulübümü en iyi şekilde temsil edebilmek için uzun süredir yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu süreçte bizlere her zaman destek olan Meram Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kavuş'a, Meram Belediyespor yöneticilerimize, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de ülkemize yeni başarılar kazandırmaya devam edeceğim.”

BAŞKAN KAVUŞ: "SPORCULARIMIZLA NE KADAR GURUR DUYSAK AZDIR” 

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da yaptığı açıklamada Meram Belediyesporlu sporcuların uluslararası arenada elde ettiği başarılardan büyük gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi; "Meram Belediyesporlu sporcularımızın uluslararası organizasyonlarda elde ettiği başarılar bizleri son derece mutlu ediyor. Sibel Çam'ın Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı bu önemli başarı hem şehrimiz hem de ülkemiz adına gurur verici. Sporcumuzu, antrenörlerini ve emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Meram Belediyesi olarak gençlerimizin spora yönelmesi ve başarılı sporcuların yetişmesi için desteğimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz.”

