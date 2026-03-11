Konya’daki feci kaza! “Başkan Altay süreci yakından takip ediyorum’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kentte sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasından etkilenen öğrencilere, ailelerine ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyor, süreci yakından takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum“ dedi.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesinde öğrenci servisinin belediye otobüsü ile çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada yaralanan öğrenciler ve vatandaşlar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kazayla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti, sürecin takipçisi olduklarını belirtti. Başkan Altay, "Karatay ilçemiz Saraçoğlu Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasından etkilenen öğrencilerimize, ailelerimize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyor, süreci yakından takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Rabbim evlatlarımızı ve milletimizi her türlü kazadan muhafaza etsin" dedi.

Konya Valisi İbrahim Akın da yaralıları hastanede ziyaret etti. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Valimiz İbrahim Akın, Karatay ilçemizde meydana gelen trafik kazasında yaralanan öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında hastane yetkililerden bilgi alan Vali Akın, geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi" denildi.

