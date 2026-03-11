Başkan Altay duyurdu! 300 kişi umreye gönderiliyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya genelinde 5 ile 12. sınıf aralığındaki öğrencilere yönelik düzenleyecekleri “Umre Ödüllü Siyer Yarışması” için başvuruların başladığını duyurdu. Başkan Altay, “Yarışma sonucunda öğrencilerimiz ve anne-babalarıyla birlikte toplam 300 kişiyi umreye göndermiş olacağız. Başvuru koşullarını sağlayan tüm öğrencilerimizi yarışmaya katılmaya davet ediyorum. Tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum” dedi. Son başvuru tarihi 3 Nisan olan yarışmayla ilgili detaylı bilgiye ve başvuru ekranına “siyer.konya.bel.tr” adresinden ulaşılabiliyor.

Başkan Altay, gençlerin Peygamber Efendimizin (s.a.v.) hayatını öğrenmesini ve örnek ahlakını tanımasını son derece önemli gördüklerini vurgulayarak, "Gençlerimizin siyerle, muhabbetle ve güzel bir gayretle buluşmasını çok kıymetli buluyorum. Peygamber Efendimizin (s.a.v.) örnek hayatını daha yakından tanımalarına vesile olacak Umre Ödüllü Siyer Yarışmamız için başvurular başladı. Yarışmamızın gençlerimizin manevi dünyasına önemli katkı sunacağına inanıyorum. Başvuru koşullarını sağlayan tüm öğrencilerimizi yarışmaya katılmaya davet ediyorum” dedi.

"ÖĞRENCİLERİMİZ VE ANNE-BABALARIYLA BİRLİKTE 300 KİŞİYİ UMREYE GÖNDERMİŞ OLACAĞIZ”

Umre Ödüllü Siyer Yarışması'nın 5 ile 12. sınıf aralığındaki öğrencilere yönelik, iki aşamalı ve dört kategoriden oluşan geniş kapsamlı bir organizasyon olduğunu aktaran Başkan Altay, "Yarışma sonunda başarı dilimine giren 100 öğrencimize, anne-babalarıyla birlikte umre ziyareti hediye edeceğiz. Böylelikle toplamda öğrencilerimizle ve anne-babalarıyla birlikte 300 kişiyi umreye göndermiş olacağız. Tüm evlatlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞVURU YAPACAK ÖĞRENCİLER İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, sınav süreci, başvuru, ödül, katılım şartları ve sistem kaydı gibi başlıklardaki bilgilere "siyer.konya.bel.tr” adresinden ulaşabiliyor. Yarışmaya son başvuru tarihi 3 Nisan.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu