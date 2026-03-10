GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya 27 gündür Mevlüt Aybattı’yı arıyor!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya 27 gündür Mevlüt Aybattı’yı arıyor!

Konya'nın Hadim ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Mevlüt Aybattı'dan 27 gündür haber alınamıyor. Dedemli Mahallesi'nde ikamet eden Aybattı, 11 Şubat 2026 tarihinde evinden ayrıldıktan sonra kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunmasının ardından bölgede geniş kapsamlı arama çalışmaları başlatıldı.

GENİŞ KATILIMLI ARAMA ÇALIŞMASI

Kayıp ihbarının ardından güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekipleri bölgede yoğun bir çalışma başlattı. Arama faaliyetlerine komando birlikleri, jandarma ekipleri, AFAD personeli ve çok sayıda arama kurtarma görevlisi katılıyor. Kırsal alanlar, ormanlık bölgeler ve mahalle çevresinde detaylı taramalar yapılırken, bölge halkı da çalışmalara destek veriyor.

HAVADAN, KARADAN VE SUDAN ARAMA

Arama faaliyetleri AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor. Çalışmalara Konya, Niğde ve Isparta AFAD drone ekipleri de havadan destek sağlıyor. Yapay zekâ destekli dronlar ve termal kameralar kullanılarak geniş alanlar taranıyor. Karadan sürdürülen çalışmalara ek olarak Konya ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ekipleri ile Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama ve Kurtarma ekipleri dere ve göletlerde arama gerçekleştiriyor.

KAYMAKAM ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Hadim Kaymakamı Ali Emre Deniz, 18 Şubat 2026 tarihinde arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgede incelemelerde bulundu. Ekiplerden bilgi alan Kaymakam Deniz, arama çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü belirterek kayıp vatandaşa ulaşmak için tüm imkânların seferber edildiğini ifade etti.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Yetkililer, Mevlüt Aybattı'yı gören ya da hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların en yakın güvenlik birimine başvurmalarını istedi. Bölgede arama çalışmaları gece gündüz demeden aralıksız şekilde devam ediyor.

(Meltem Aslan)

