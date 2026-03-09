Konya Büyükşehir taraftarı önünde farka koştu

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nin 27. haftasında Konya Büyükşehir Belediyespor, Cemefe Gold Haremile baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 94-68 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı. Sarı siyahlı takım bu galibiyetle iç sahadaki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 27. Haftası birbirinden zorlu mücadelelerle tamamlandı.
Konya Büyükşehir Belediyespor ligin 27. Haftasında sahasında Cemefe Gold Haremile takımını konuk etti. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda bu sezonki 13. iç saha maçına çıkan sarı-siyahlılar, baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 94-68 kazanarak haftayı galibiyetle kapattı.
Williams–Coffey ikilisinin etkili performansıyla maça hızlı başlayan Büyükşehir, ilk periyodu 23-12 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı daha da açan sarı-siyahlılar, soyunma odasına 55-32'lik skorla ve 23 sayı farkla girdi.
Üçüncü periyotta Williams'ın üç sayılık basketleriyle rakibine nefes aldırmayan Konya temsilcisi, final periyodu öncesine 76-51 üstünlükle girdi. Son çeyrek karşılıklı sayılarla geçse de Konya Büyükşehir Belediyespor, parkeden 94-68'lik net bir galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla iç sahadaki yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Büyükşehir, ligdeki 20. galibiyetini alarak puanını 47'ye yükseltti.
Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, ligin 28. haftasında Çayırova Belediyespor'u konuk edecek. 16 Mart Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”