GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,22
EURO
51,15
STERLİN
59,05
GRAM
7.363,34
ÇEYREK
12.141,33
YARIM ALTIN
24.201,71
CUMHURİYET ALTINI
48.197,38
KONYA Haberleri

Konya’daki tehdit devam diyor! Her geçen gün yenileri ekleniyor

Konya’daki tehdit devam diyor! Her geçen gün yenileri ekleniyor
Konya Ovasında bilinçsiz su kullanımı ve yer altı sularının çekilmesiyle su seviyesinde düşüşler devam ediyor. Bölgede çalışmalar yapan uzmanlar, bilinçsiz su kullanımıyla oluşan değişimlerin, oluşan boşlukların zaman içerisinde obruk olarak karşımıza çıktığına dikkat çekiyor.

Türkiye genelinde tarım alanları olarak kullanılan arazilerde yer altı sularının kullanımı aralıksız sürüyor. Kullanımın artmasıyla su seviyelerinde hızlı bir şekilde değişimler olduğuna dikkat çeken uzmanlar, 2025 yılında Konya yöresinde 20'ye yakın obruk oluştuğunu belirtti.

"Çevre ilçelerde obruk oluşumunu bekliyoruz"

Obruk oluşumunun süreceğine dikkat çeken Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Şükrü Arslan, "2025 yılında değerlendirdiğimizde 20'ye yakın obruk oluştuğu tespit edildi. Ağırlıklı olarak yine Karapınar yöresi, en fazla obruk oluşan yer olarak gözlemliyoruz. Bunun yanı sıra çevre ilçelerde Çumra, Karatay'da da obruk oluşumlarını gözlemledik. Bu ne yazık ki litolojik olarak bu bölgeler çok yatkın bölgeler ve ilerleyen dönemlerde de yine ağırlıklı olarak Karapınar olmak üzere çevre ilçelerde de obruk oluşumunu bekliyoruz" dedi.

"Obruklar her geçen gün yenileri oluşmakta"

Obruk oluşumun belirli aylarda sayısının arttığına değinen Şükrü Arslan, "Çiftçilerin başka bir gelir kaynağı olmadığı için oluşan obruklardan tedirgin olsalar da işlerine aynen devam ediyorlar. Şu anda 650 civarında Konya Kapalı Havzasında obruğumuz bulunmakta. Bu obrukların her geçen gün yenileri oluşmakta. Özellikle bu yağışlı dönem sonları ve kurak dönem sonlarında obruk oluşumlarında daha çok hız görüyoruz. Yani buna baktığımız zaman nisan ile mayıs aylarında, ağustos ile eylül aylarında obruk oluşumlarında daha çok oluşum gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bilinçsiz su kullanımıyla oluşan değişimler karşımıza obruk olarak çıkacak"

Arslan, "Obruk oluşan bölgede yeraltı suyu çekildikçe, bu yeraltı suyunun özellikle tarımsal sulama faaliyet dönemlerinde statik seviyelerde aşağı ve yukarı yönlü hareketi çok yüksek oluyor. Bu seviyelerin 10 metrelere ulaşması, buralarda malzemenin eritilmesine ve taşınmasına sebebiyet veriyor. Bunun sonucunda da bilinçsiz su kullanımıyla oluşan değişimler, o boşluklar zaman içerisinde obruk olarak karşımıza çıkıyor. Yine tarımsal faaliyetler döneminde bu statik seviyedeki değişim, ilerleyen dönemlerde yeni obruklar olarak karşımıza çıkmasına sebebiyet verecek. Vatandaşlarımızın, su kullanıcılarımızın tasarruf yönünde daha dikkatli ve duyarlı olmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER