SPOR Haberleri

Teknik direktör Engin Fırat hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

Teknik direktör Engin Fırat hayatını kaybetti
Lübnan Premier Lig ekibi Nejmeh’i çalıştıran 55 yaşındaki Türk teknik direktör Engin Fırat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bir dönem Fenerbahçe'de de yardımcı antrenörlük yapan teknik direktör Engin Fırat, İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Lübnan'ın Nejmeh SC takımını çalıştıran Türk teknik direktör Engin Fırat'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Fırat'ın Beyrut'tan Adana'ya seyahat ederken İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği bildirildi.

Lübnan kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Engin Fırat'ın ölümüyle ilgili şu paylaşım yapıldı:

"Nejmeh Kulübü, Beyrut'tan ülkesine gitmek için ayrıldıktan birkaç saat sonra İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği ani kalp krizi sonucu hayatını kaybeden teknik direktör Engin Fırat'ın yasını büyük bir üzüntü ile tutuyor.

Rahmetli kulüpte geçirdiği süre boyunca profesyonel bağlılığı ve yüksek ahlakı ile tanınıyordu, takım saflarında ve Nejmeh ailesi üyeleri arasında iyi bir izlenim bıraktı.

Kulüp yönetimi, teknik ve idari kadro, oyuncular ve Nejmeh Kulübü seyircileri, cömert ailesine ve sevenlerine en derin başsağlığı ve içten başsağlığı dileklerinde bulunuyor, Tanrı'dan rahmet dileyerek onlara sabır ve teselli versin.

Huzur içinde yat Engin Fırat."

ENGİN FIRAT KİMDİR?
 
1970 yılında İstanbul'dan doğan Engin Fırat teknik adamlık kariyerine Fenerbahçe'de başladı. 2002 yılında sarı lacivertli takımın hocası Werner Lorant'ın yardımcı antrenörü olan Fırat, Ahlen (Almanya), Incheon United (Güney Kore), Sivasspor, Saipa (İran) ve Kayseri Erciyesspor'da da Alman teknik direktörle birlikte çalıştı.

İran Milii Takımı'nda Ali Daei'nin yardımcılığını da yapan Engin Fırat, Sepehan (İran), Gostaresh (İran), Saipa FC (İran), Karabükspor, Dallas City (ABD), Vllaznia (Arnavutluk), Moldova Milli Takımı ve Kenya Milli Takımı'nda teknik direktör olarak görev aldı.

Engin Fırat 1 ay önce Lübnan takımı Nejmeh ile anlaşmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

