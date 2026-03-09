Yunak’ta üreticilerle tarımsal destek toplantısı

Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen buluşmada çiftçilerle güncel gelişmeler paylaşıldı.
Toplantıda üreticilere güncel tarımsal destek programları, üretim planlaması ve sahada karşılaşılan konular hakkında detaylı bilgiler verildi. Yetkililer, çiftçilerin üretim süreçlerinde karşılaştıkları sorunları dinleyerek çözüm önerileri konusunda değerlendirmelerde bulundu.Karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştiği buluşmada üreticilerin soruları da yanıtlandı.
Tarımsal faaliyetlerin daha etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı.
Yetkililer, üreticilerle iletişimi güçlendirmek ve sahadaki ihtiyaçları doğrudan tespit etmek amacıyla benzer buluşmaların devam edeceğini belirtti.
(Ali Asım Erdem)