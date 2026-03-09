GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Yunak’ta üreticilerle tarımsal destek toplantısı

Ali Asım Erdem
Muhabir
Yunak’ta üreticilerle tarımsal destek toplantısı
Konya’nın Yunak ilçesinde üreticilerle bir araya gelinerek tarımsal destekler ve üretim planlamasına yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Konya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen buluşmada çiftçilerle güncel gelişmeler paylaşıldı.

Toplantıda üreticilere güncel tarımsal destek programları, üretim planlaması ve sahada karşılaşılan konular hakkında detaylı bilgiler verildi. Yetkililer, çiftçilerin üretim süreçlerinde karşılaştıkları sorunları dinleyerek çözüm önerileri konusunda değerlendirmelerde bulundu.Karşılıklı görüş alışverişinin gerçekleştiği buluşmada üreticilerin soruları da yanıtlandı.

Tarımsal faaliyetlerin daha etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Yetkililer, üreticilerle iletişimi güçlendirmek ve sahadaki ihtiyaçları doğrudan tespit etmek amacıyla benzer buluşmaların devam edeceğini belirtti.

(Ali Asım Erdem)

