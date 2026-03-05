Avrupa tarihinin en karmaşık ve görkemli siyasi yapılarından biri olan bu imparatorluk, bünyesinde barındırdığı çok sayıda farklı ulusla adeta bir mozaiği andırıyordu.

1867-1918 arasında var olmuş hangi adda bir devlet vardır?

1867 yılında yapılan bir uzlaşı (Ausgleich) sonucu kurulan ve I. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle 1918'de dağılan bu devletin adı Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'dur. Habsburg Hanedanı tarafından yönetilen bu imparatorluk, iki farklı başkente (Viyana ve Budapeşte) ve iki farklı meclise sahip olan "ikili monarşi" yapısıyla tarihteki yerini almıştır.

