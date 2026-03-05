Zoolojinin alt dallarından biri olan ve dünyadaki canlı türlerinin büyük çoğunluğunu oluşturan eklembacaklıların gizemli dünyasını inceleyen bilim dalıdır.
Hangisi "böcek bilimi" anlamına gelir?
Böceklerin anatomisini, yaşam döngülerini ve ekosistemdeki rollerini inceleyen bilim dalına Entomoloji denir. Bu terim, Yunanca "entomon" (böcek) ve "logos" (bilim) kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuştur. Dünyadaki yaklaşık bir milyon tanımlanmış böcek türüyle ilgilenen entomologlar, hem tarımsal verimlilik hem de hastalıkların kontrolü açısından kritik bir rol üstlenirler.
Cevap: Entomoloji
Kaynak: Haber Merkezi