KONYA Haberleri

Konya yolunda araç köprüden uçtu: 1’i ağır 3 yaralı

Konya yolunda araç köprüden uçtu: 1’i ağır 3 yaralı
Isparta-Konya yolunda yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprüden alt geçide düşen araçtaki 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Isparta–Konya D-350 Karayolu Çetince köyü girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 32 FD 727 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak köy girişindeki yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprüden alt geçide takla atarak düştü. Kazada araçtaki Yüksel N., Yakup İ. ve Hasan G. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Yüksel N. Isparta'ya sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

