BAE: Mahsur kalan 17 bin 498 yolcu tahliye edildi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’ın misilleme saldırıları ve hava sahasının kapanması nedeniyle ülkede mahsur kalan 17 bin 498 yolcunun 60 uçuşla tahliye edildiğini duyurdu.

BAE Ekonomi ve Turizm Bakanı Abdullah bin Tuk el-Marri, düzenlenen basın toplantısında İran'ın misilleme saldırıları sonrası sivil havacılıkta yaşanan krize ve tahliye çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hava sahasının uçuşlara kapatılmasının ardından havalimanlarında mahsur kalan yolcular için harekete geçildiğini belirten el-Marri, şu ana kadar gerçekleştirilen 60 tahliye uçuşuyla toplam 17 bin 498 kişinin güvenli bir şekilde ülkeden ayrıldığını aktardı. Tahliye kapasitesini hızla artırmayı hedeflediklerini kaydeden el-Marri, günlük uçuş sayısını 80'e, taşınacak yolcu sayısını ise 27 binin üzerine çıkarmayı planladıklarını ifade etti.

KONAKLAMA MASRAFLARINI HÜKÜMET KARŞILIYOR

Ayrıca, uçuş iptalleri nedeniyle BAE'de mahsur kalan yaklaşık 20 bin yolcunun mağdur edilmediği ve bu kişilerin otel konaklama masraflarının hükümet tarafından üstlenildiği bildirildi. Tahliye operasyonlarının, hava sahasındaki güvenlik durumu tam olarak normale dönene kadar kademeli olarak devam edeceği belirtildi.

Kaynak: DHA