İran Devrim Muhafızları Ordusu: Bahreyn, BAE ve Kuveyt’te ABD üsleri vuruldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn’de bulunan ABD donanma filosunu, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) ABD’ye ait Minhad Üssü ve Kuveyt’teki Amerikan üssünü füze ve insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu, Sadık Vaat 4 Operasyonu'nun 11'inci dalgasına ilişkin bildiri yayımladı.
Bildiride, Kuveyt, BAE, Bahreyn ve Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ordusunun sabit ve mobil hedeflerine 26 insansız hava aracı ve 5 balistik füze ateşlendiği belirtildi.
Saldırılar kapsamında Kuveyt'teki Arifjan ABD Üssü'nün 12 İHA'yla vurulduğu ifade edildi.
BAE'de yer alan Minhad Üssü'ndeki ABD askeri komuta ve kontrol merkezinin 6 İHA ve 5 balistik füze ile hedef alındığı belirtilirken Bahreyn'deki ABD donanmasının şu ana kadar vurulmayan tesislerinin de 6 İHA tarafından imha edildiği aktarıldı.
Diğer yandan uydu görüntüleme şirketi Planet Labs tarafından elde edilen ve New York Times tarafından analiz edilen uydu görüntülerinde, İran'ın saldırılarına uğrayan ABD donanmasının bölgedeki en büyük üssü Bahreyn'deki 5. Filo karargahında birçok binanın tamamen yıkıldığı görüldü.
