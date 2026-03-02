LPG’ye zam bekleniyor!

Akaryakıta zam haberi araç sahiplerini hareketlendirdi. Akaryakıt fiyatları 2 Mart 2026 Pazartesi gününe heyecanlı bir başlangıç yaptı. “Akaryakıta indirim ya da zam var mı?“ sorusu milyonlarca araç sahibinin gündemine otururken, Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş pompa fiyatları üzerinde dev bir zam baskısı oluşturdu. Hürmüz Boğazı’ndaki sevkiyat riskleri ve arz güvenliğine dair endişelerle petrol fiyatlarını %10’a artırdı. Peki, Benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde...

Akaryakıt fiyatları, 2 Mart 2026 Pazartesi günü araç sahiplerinin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Hafta sonu Ortadoğu'dan gelen sıcak çatışma haberleri, küresel ekonominin temel unsurlarından biri olan petrol piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı. Cuma gününü yatay seyirde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, pazartesi sabahı piyasaların açılmasıyla birlikte 77 dolar seviyesinin üzerine çıkarak son ayların zirvesini gördü. Peki, benzin ve motorin (mazot) fiyatlarında indirim ya da zam olacak mı?

ABD ve İsrail'in başlattığı İran operasyonunun ardından Orta Doğu bir anda yangın yerine dönerken gözler de enerji piyasalarına çevrildi. İran'ın Hürmüz Boğazını kapatması ile birlikte dünya petrol akışının 5'te biri engellenmiş oldu. Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle Brent petrol yükseldi; sektör kaynakları ise motorine 5 TL 60 kuruş, benzine 2 TL 10 kuruş zam beklendiğini söyledi.

OTOGAZA ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, akaryakıt fiyat zammı ilk olarak LPG (otogaz) grubunda uygulanacak. 4 Mart 2026 gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 0,65 TL zam yapılması bekleniyor.

