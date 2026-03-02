GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Akaryakıta büyük zam geliyor! Gerçek mi?

Güncelleme Tarihi:

Akaryakıta büyük zam geliyor! Gerçek mi?

Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle Brent petrol yükseldi; sektör kaynakları ise motorine 5 TL 60 kuruş, benzine 2 TL 10 kuruş zam beklendiğini söyledi.

İsrail, ABD ve İran arasında tırmanan kriz enerji piyasalarını sert şekilde etkiledi. Brent petrolün 80 dolar sınırına dayanmasının ardından motorin ve benzine yapılacak zam netleşti. Salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 5 lira 60 kuruş, benzinin litresine ise 2 lira 10 kuruş zam yapılacak.

ULUSLARARASI PİYASALARDA GERİLİM TARİHİ SEVİYELERE YÜKSELDİ 

İsrail ve ABD'nin İran'a düzenlediği askeri operasyonun ardından Orta Doğu'da gerilim tırmanırken, İran'ın Körfez ülkelerini hedef alan misillemesiyle birlikte uluslararası piyasalarda gerilim tarihi seviyelere yükseldi.

TARİHİN EN YÜKSEK TEK SEFERLİK ZAMMI

Geçtiğimiz hafta yapılan artışların ardından 60 lirayı aşan motorin fiyatı, yeni zamla birlikte tarihi bir seviyeye çıkacak. Bu artış, Cumhuriyet tarihi boyunca bir akaryakıt ürününe miktar bazında tek seferde yapılan en yüksek zam olarak kayıtlara geçecek. Benzinin litre fiyatındaki artış ise 2,10 TL olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

