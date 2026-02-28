GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,92
EURO
51,91
STERLİN
59,25
GRAM
7.560,51
ÇEYREK
12.477,05
YARIM ALTIN
24.870,92
CUMHURİYET ALTINI
49.530,12
EKONOMİ Haberleri

Emekli bayram ikramiyelerine artış yolda

Emekli bayram ikramiyelerine artış yolda
Ramazan Bayramı öncesinde yaklaşık 17 milyon emeklinin gözü ikramiyelere yapılacak olası artışa çevrildi. Geçen yıl iki bayramda toplamda 8 bin lira olarak ödenen ikramiyelerin, yeni ekonomik göstergeler ışığında artırılması öngörülüyor.

Türkiye'deki milyonlarca emekli, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ödenen bayram ikramiyelerine yapılacak olası artış haberlerine kilitlendi. Geçen yıl her iki bayramda toplam 4 bin lira olarak uygulanan ikramiye tutarının, bu yıl yapılacak yasal düzenleme ile yukarı yönlü güncellenmesi bekleniyor.

17 milyon vatandaşı ilgilendiriyor

Hükümetin bayram ikramiyeleri üzerindeki çalışmaları sürerken, düzenlemenin kapsamı ve takvimi de netleşmeye başladı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'de konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu yılki ödemelerden yaklaşık 17 milyon vatandaşın yararlanacağını belirtti.

Zengin, emeklilerin ikramiye artışına dair yüksek bir beklenti içinde olduğunu ifade ederek, "Geçen yıl iki bayramda toplam 8 bin liraya varan ödemeler yapılmıştı. Bu yıl da emeklilerimizin artış beklentisi söz konusu. Bu ödemelerin bayramdan önce hesaplara yatırılması gerektiği için sürecin hızlı işletilmesi önem arz ediyor." dedi.

Kabine gündemi ve yasalaşma süreci

İkramiye tutarlarındaki artışın netleşmesi için gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne çevrildi. Artış oranının belirlenmesinde enflasyon verileri ve kamu maliyesinin olanaklarının dikkate alınması bekleniyor.

Düzenlemenin yasalaşma sürecine değinen Zengin, şu bilgileri paylaştı;

Muhtemelen Kabine toplantısında bu konuda bir istişare yapılacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) yasalaşma sürecini dikkate aldığımızda, ödemelerin bayramdan önce yetişebilmesi için yasal prosedürün bayrama en az 4-5 gün kala tamamlanması gerekiyor.

Ekonomik göstergeler belirleyici olacak

Bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranında, geçmiş dönemlerdeki artışlar, enflasyon rakamları ve genel ekonomik dengeler temel kriter olacak. Yasal düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'ndan geçmesinin ardından, yeni tutarın kamuoyuna duyurulması ve Ramazan Bayramı takvimine göre ödemelerin banka hesaplarına aktarılması planlanıyor.

Emekliler, yapılacak resmi açıklamayı beklerken, ekonomi yönetiminin bütçe disiplini ve emekli refahı arasındaki dengeyi gözeterek son kararı vermesi öngörülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER