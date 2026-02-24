Motorine zam geldi! Benzine de mi zam geliyor?

ABD ve İran gerilimi nedeniyle petrol fiyatlarının hızlı yükselmesi akaryakıt pompa fiyatlarına da yansıyor. Türkiye'nin kullandığı Brent petroldeki yükseliş nedeniyle motorine zam yapıldı.

Motorin fiyatları yüzde 4,16 oranında zam gördü ve 60 lirayı tarihinde ilk kez aşmış oldu. ABD ve İran arasındaki gerilimin savaş boyutuna geçip geçmeyeceği belirsizliği Türkiye'nin kullandığı Brent petrolün fiyatlarını artırıyor.

ABD, İran'la görüşmeleri sürdürse de binlerce kilometre öteden uçak gemisi filolarını hareket ettirdi ve Orta Doğu'ya konuşlandırmaya başladı. ABD'nin geniş kapsamlı olmasa da, İran'ın nükleer faaliyetlerine ve rejime yönelik saldırı planlarının olduğu iddia ediliyor.

MOTORİN ZAMLANDI

Bu gelişmeler ışığında motorin fiyatlarına zam geldi. İstanbul'da motorin 60,30 lira, Ankara'da 61,41 lira, İzmir'de 61,69 lira, Adana'da 62,24 lira, Doğu Anadolu şehirlerinden Tunceli'de 63,10, Hakkari'de 63,12, Bingöl ve Bitlis'te 63,10 liradan satılıyor.

BENZİNE DE ZAM GELİR Mİ?

Motorine gelen zammın ardından benzin fiyatları için de zam beklentisi artmaya başladı.

Kaynak: Haber Merkezi