NEÜ’lü Seyyid Türkcan Yıldırım ÜNİLİG Bilardo Türkiye Şampiyonası’nda ikincilik elde etti

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü öğrencisi Seyyid Türkcan Yıldırım, Ankara’da düzenlenen ÜNİLİG Bilardo Türkiye Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza atarak Türkiye ikincisi oldu.
Üniversiteler arası spor organizasyonları kapsamında Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen ÜNİLİG Bilardo Türkiye Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirildi. Organizasyona 22 üniversiteden 63 erkek ve 23 kadın sporcu olmak üzere toplam 86 sporcu katıldı. Sporcular hem bireysel performanslarını ortaya koymak hem de üniversitelerini en iyi şekilde temsil etmek için ıstaka başına geçti.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Çalgı Eğitimi Bölümü öğrencisi Seyyid Türkcan Yıldırım, rakipleri karşısında gösterdiği performansla şampiyonada "Ferdi Erkekler” kategorisinde Türkiye ikinciliğini elde etti.
Konu hakkında düşüncelerini dile getiren Yıldırım, bilardoyu bir strateji sanatı ve karakter geliştiren centilmence bir spor olarak gördüğünü ifade ederek, kazandığı başarının daha iyi sonuçlar için kendisini motive ettiğini, daha iyi noktalara gelebilmek için daha çok çalışacağını söyledi. Yıldırım ayrıca, kendisine destek olan herkese teşekkür etti.
