Bakan Tekin: Bu kayıp eğitim camiamızın ve ülkemizin ortak acısı ve hüznüdür
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “İstanbul Çekmeköy’de bir lisemizde yaşanan menfur bir saldırı sonucu kıymetli öğretmenimiz Fatma Nur Çelik’i kaybettik. Görevi başında, öğrencilerinin arasında hayattan koparılan bir öğretmenimizin acısını tarif etmek kolay değil. Öğretmenlerimiz, bu milletin geleceğini yetiştiren en kıymetli emanetçilerdir“ dedi.
İstanbul Çekmeköy'de bir lisede gerçekleşen saldırıda yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı.
"Görevi başında, öğrencilerinin arasında hayattan koparılan bir öğretmenimizin acısını tarif etmek kolay değil" dedi.
Bakan Tekin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Çekmeköy'de bir lisemizde yaşanan menfur bir saldırı sonucu kıymetli öğretmenimiz Fatma Nur Çelik'i kaybettik. Görevi başında, öğrencilerinin arasında hayattan koparılan bir öğretmenimizin acısını tarif etmek kolay değil. Öğretmenlerimiz, bu milletin geleceğini yetiştiren en kıymetli emanetçilerdir. Bir çocuğun zihnine dokunmak, bir gencin hayatına istikamet vermek için sınıfa giren bir eğitimcinin böyle bir saldırıyla aramızdan ayrılması hepimizi derinden sarsmıştır. Bu kayıp, eğitim camiamızın ve ülkemizin ortak acısı ve hüznüdür. Fatma Nur öğretmenimize Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve mesai arkadaşlarına sabır diliyorum. Yaralanan öğrencimize ve öğretmenimize acil şifalar diliyorum. Eğitim ailemizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun."
