Tatlıcılarda ramazan mesaisi; iftar sofralarına baklava yetiştirmek için 12 saat çalışıyorlar

Yalova’da ramazanın gelmesiyle birlikte iftarların vazgeçilmezi baklavalar da sofraların başköşesindeki yerini alırken, Türkiye’nin dört bir yanındaki tatlı imalathanelerinde de yoğunluk hakim. İftarlık tatlı taleplerine yetişmek için fazla mesai yaptıklarını ifade eden İşletmeci İlker Çiçek, “Normalde çalıştığımızın iki katı mesai yaparak günde 10-12 saat çalışıyoruz. İnsanların iftardan sonra şekeri yükseldiği için satışlarımız artıyor” dedi.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan kadayıf ve baklava gibi şerbetli tatlılara olan talep arttı. Türkiye genelinde olduğu gibi Yalova'daki tatlı imalathanelerinde de yoğunluk yaşanırken, iftarlık tatlı siparişlerini yetiştirebilmek için ustalar fazla mesai yaparak günde yaklaşık 12 saat çalışıyor. İftar sonrası tatlı tüketiminin artmasıyla birlikte özellikle baklava ve kadayıf çeşitleri en çok tercih edilen ürünler arasında yer alırken, hem bireysel siparişler hem de toplu iftar organizasyonlarından gelen talepler üretimi artırıyor. İşletmeciler, müşterilere taze ürün sunabilmek için gün boyu aralıksız çalıştıklarını belirtirken, ramazan ayı boyunca tatlı imalathanelerindeki yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.

GÜNDE 100 TEPSİ BAKLAVA İÇİN 5 USTA 12 SAAT ÇALIŞIYOR

Bir tepsi baklavanın yapım aşaması 20 dakika sürerken, günlük 100 tepsi baklava üretildiğini, bir tepsi baklavanın satışının ise 1000 liradan başladığını söyleyen işletmeci İlker Çiçek, "Ramazan ayı bereket ayı olduğu için Yoğun bir çalışma halindeyiz. Ekstra mesailer yapıyoruz. Normalde çalıştığımızın iki katı mesai yapıyoruz. Beş ustamız normal günlerde 7-8 saat çalışırken, ramazan ayında ise günde 10 ila 12 saat arasında çalışabiliyorlar. İnsanların iftardan sonra şekeri yükseldiği için satışlarımız artıyor. Biz tatlı tüketimini kararınca yapmalarını öneriyoruz. Bir tepsi baklavayı son aşamaya hazırlamak aşağı yukarı 20 dakikamızı alıyor. Yapım aşamasında hamurun kıvamını tutturmak çok önemlidir. İnce açtığımız hamuru tepsiye diziyoruz. Üzerine fıstık ekleyip kapattıktan sonra kesiyor ve fırına veriyoruz. Ramazan'ın maneviyatını bizler de çalışmamıza kısa bir mola vererek gerçekleştiriyoruz” dedi.

‘FISTIKLI BAKLAVALAR 1500 TL'

Ramazan ayının gelmesiyle iftardan sonra artan glikoz tüketimine karşı da uyarılarda bulunan Çiçek, "Son zamanlarda glikoz tüketiminin arttığını biliyor ve bunu kesinlikle önermiyoruz. İnsan sağlığına zararlıdır. Vatandaşlara, bildiği sürekli tükettiği yerlerden alışveriş yapmalarını öneriyoruz. Cevizli baklavalar 1000 TL bandında, fıstıklı baklavalar da 1500 TL civarında satılıyor. Tabii bu şehirden ve kaliteye göre değişiyor. Gaziantep'te bizim kendi bahçemiz var. Fıstığımızın büyük çoğunluğu kendi bahçemizden geliyor. Sadeyağı da özellikle gidip Urfa'dan kendimiz başında durarak tereyağının saf hali asitleri alınırken başında bekleyerek yağımızı alıp geliyoruz. Tabii bunlar baklavanın en önemli unsurları. Fıstık, yağ, un” diye konuştu.

