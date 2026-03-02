Karatay’da gölge oyunu ve tiyatro etkinliklerine yoğun ilgi

Karatay Belediyesi’nin “Bir Başka Ramazan” etkinlikleri kapsamında Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde sahnelenen tiyatro gösterileri ve geleneksel gölge oyunu, çocuklara ve ailelere unutulmaz Ramazan akşamları yaşatıyor.

Karatay Belediyesi tarafından Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla düzenlenen "Bir Başka Ramazan” etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programlar, her yaştan vatandaşı aynı çatı altında buluşturuyor.

Ramazan boyunca dolu dolu devam eden etkinlikler kapsamında tiyatro gösterileri ve geleneksel gölge oyunu sahneleniyor. Özellikle çocuklara yönelik hazırlanan programlarda sahne alan Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca ve Keloğlan karakterleri, miniklere keyifli anlar yaşatırken, aileler de nostaljik bir Ramazan akşamı geçiriyor.

GÖLGE OYUNU VE TİYATROYA YOĞUN İLGİ

Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Gölge Oyunu programı Ramazan akşamlarına ayrı bir renk katıyor. Gölge Oyunu ayrıca Karatay'daki camilerde de vatandaşlarla buluşarak geleneksel kültürü yaşatıyor.

"Bir Başka Ramazan” tiyatro etkinliği de vatandaşlarla buluşuyor. Üç yıldır gelenek haline gelen tiyatro etkinlikleri, bu yıl gölge oyununun da eklenmesiyle daha zengin bir içerikle devam ediyor.

ÇOCUKLARA SÜRPRİZ HEDİYELER

Programlar kapsamında çocuklar hem oyun oynayıp hem de sorulara cevap veriyor. Doğru cevaplar için kıyasıya yarışan minikler hem eğleniyor hem öğreniyor. Yarışmalarda başarılı olan çocuklara Karatay Belediyesi çeşitli hediyeler takdim ediyor. Etkinlik sonunda ise ikramlarda bulunuluyor.

ALTAY VE KILCA'DAN "BİR BAŞKA RAMAZAN TİYATROSU”NA ZİYARET

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da "Bir Başka Ramazan” tiyatro etkinliğini ziyaret ederek çocukların heyecanına ortak oldu.

Başkan Uğur İbrahim Altay, "Bir Başka Ramazan” tiyatro etkinliği ziyaretinde şunları söyledi: "Özellikle çocuklarımızın Ramazan'ı daha iyi anlamaları için şehirde süslemeler yaptık ve ilk oruç hediyelerini evlere ulaştırdık. Programlarımızla çocuklarımızın bu mübarek ayı daha iyi kavramalarını sağlamaya devam edeceğiz. Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi de Karatay Belediyemiz'in şehrimize kazandırdığı önemli eserlerden biri oldu. Program gerçekten çok güzel düşünülmüş; ekip mükemmel çalışıyor. Ramazan'ın ruhunu tiyatro aracılığıyla çocuklarımıza aktarıyorlar. Bu düşüncelerle tüm vatandaşlarımıza hayırlı Ramazanlar diliyorum.”

ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

"Bir Başka Ramazan” etkinlikleri kapsamında Gölge Oyunu ve Tiyatro Gösterileri 4–11 Mart tarihlerinde saat 21.30'da Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde devam edecek.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tüm vatandaşları Ramazan'ın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu birlikte yaşamaya davet ederek: "Ramazan ayı birlik, beraberlik ve paylaşma ayıdır. Vatandaşlarımızın etkinliklerimize gösterdiği yoğun ilgi bizleri memnun ediyor. Çocuklarımızın bu manevi atmosferi yaşayarak büyümesini önemsiyoruz. Karatay Belediyesi olarak Ramazan'ın güzelliğine güzellik katmak ve hemşehrilerimizle bu coşkuyu paylaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu