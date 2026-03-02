Bedelli askerlik ücreti değişecek!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 19 maddelik kanun teklifini açıklarken bedelli askerliğe zam geleceğini belirterek 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik bedelinin yüzde 25,2 artışla 417 bin TL’ye çıkartılacağını belirtti.

AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ni TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de açıklama yaptı.

Şu anda savaş ortamını sona ermesini dileyerek sözlerine başlayan Abdullah Güler, TBMM'ye verilen kanun teklifi ile ilgili savunma sanayii destekleme fonuna kaynak aktarılacağını belirterek şöyle konuştu:

"Botaş ve enerji güvenliği sürecinde vergi ve fon borçlarını Hazine'den alarak mali yapısını güçlendirmeyi planlıyoruz. Lüks tüketimle ilgili düzenlemeye gidiyoruz. Elmas için ÖTV kanunu listeye ekliyoruz Vergi oranı yüzde 20 olacak. 19 maddeden oluşan kanun teklifimizin hayırlı olmasını diliyorum."

BEDELLİ ASKERLİĞE YÜZDE 25,2 ZAM GELİYOR

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun kapsamında Bedelli askerlik 417 bin liraya yükseleceğini ve buradaki kaynağın savunma sanayiine aktarılacağının bilgisini verdi. Böylece 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik bedeli, yüzde 25,2 artışla 417 bin TL'ye yükseltilecek.

Abdullah Güler, konuyla ilgili, "Bedelli askerlik gösterge rakamını 240 binden, 300 bine çıkartıyoruz. Bedelli askerlik 417 bin liraya yükseliyor. Buradaki kaynak savunma sanayiine aktarılacak." ifadelerini kullandı.

"VERGİ ADALETİ SAĞLANACAK"

Abdullah Güler, kanun teklifinde vatandaşları doğrudan etkileyen bölümlere şöyle değindi:

Vergi adaletini sağlamak, finansal piyasalarda hukuki belirliliğin sağlanması için hazırladığımız kanun teklifimizi meclis başkanımıza arzetmiş olduk. Özellikle kripto varlıklarda vergi disiplini sağlayacağız.

KRİPTO VARLIK İŞLEM VERGİSİ

AK Parti tarafından TBMM'ye sunulan kanun teklifinde kripto varlık hizmet sağlayıcıları tarafından gerçekleştirilen veya aracılık edilen satış ve transfer işlemleri üzerinden on binde üç oranında "Kripto Varlık İşlem Vergisi” alınması öngörülüyor.

ŞANS OYUNLARI VE BAHİS REKLAMLARI ARTIK GİDER SAYILMAYACAK

Her türlü şans ve bahis oyunlarına ilişkin verilen ilan ve reklam giderlerinin, gelir vergisi mükelleflerinin ticari kazancının tespitinde gider olarak kabul edilmemesine yönelik düzenleme yapılması planlanıyor.

KIYMETLİ TAŞLARA YÜZDE 20 ÖTV

Teklifle inci, elmas, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ile bunlardan yapılmış eşyaların ÖTV Kanunu'na eklenmesi, bu malların ithali veya tesliminde yüzde 20 oranında ÖTV uygulanması öngörülüyor.

VAKIF ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ, KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF DEĞİL

Vakıf üniversiteleri bünyesinde ticari işletme olarak hizmet veren hastanelerin kurumlar vergisi muafiyetini kaldırıyoruz. Ticari işletme gibi çalışan bu kuruluşların piyasa koşullarında çalışan hastanelerde olduğu gibi eşit şartlarda vergilendirilmesini sağlayacağız.

KDV İSTİSNASINDA SADELEŞME

KDV sisteminde sadeleşmeye gidiyoruz. Bazı KDV istisnalarını değiştiriyoruz. Yabancılara konut satışı gibi konularda kısmi istisnaya dönüştürüyoruz.

İktisadi işletmeleri konut KDV'sinden muaf tutarak konut artına katkı yapmayı planlıyoruz.

DEPREMZEDELERE DESTEK

Depremzedelere yönelik bir tarihi desteği gündeme getiriyoruz.

Hak sahibi afetzedelerin 31 Aralık 2026 tarihine kadar borç yükünü azaltmak için peşin ödemeleri halendi ilk konutlar için yüzde 74, iş yerleri için yüzde 48 oranında indirim yapılacak.

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ SORUSU

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 19 maddelik kanun teklifini açıkladıktan sonra basının sorularını yanıtlarken sayısı 17 milyon 700 bine ulaşan emeklilere bayram ikramiyeleri için SGK'ya 150 milyar lira aktarılacağını ve daha önce verilen 4 bin liralık ikramiyede bir değişiklik olmadığını belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi