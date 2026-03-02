Eski oda başkanı silahlı saldırıda yaralandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, H.C.’nin silahlı saldırısına uğrayan eski Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten (78), bacağından yaralandı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan olay sonrası kaçan H.C., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası binasının önünde meydana geldi. Eski Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten, aracından inip, binaya gireceği sırada H.C.'nin silahlı saldırısına uğradı. Üç el ateş eden H.C.'nin tabancasından çıkan kurşunlardan biri Öten'in bacağına isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Öten, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.C., polisin çalışmasıyla yakalanıp, gözaltına alındı. Olayın, H.C.'nin işletmeciliğini yaptığı Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na ait sosyal tesisteki restorandan çıkarılmasını hazmedemediği için yaşandığı iddia edildi.

Öte yandan silahlı saldırının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdığı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA