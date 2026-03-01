Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamaney’in hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum
- Güncelleme Tarihi:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Komşumuz İran’ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz“ dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, komşu ülke İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dün gerçekleşen saldırılar sonucunda hayatını kaybetmesinden üzüntü duyduğunu belirtti.
Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Hamaney'e Cenabıallah'tan rahmet, kardeş İran halkına başsağlığı diliyor, ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum. İran halkıyla birlikte bölgedeki tüm dostlarımızın, kardeşlerimizin hak ettiği huzura ve istikrara yeniden kavuşması, bölgemizde cereyan eden çatışma ortamının son bulması ve diplomasiye dönüş için Türkiye olarak çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."
