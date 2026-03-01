Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile telefonda görüştü.
Görüşmede, İran'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA
