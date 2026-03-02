GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da moloz yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Ali Asım Erdem
Muhabir
Konya’da moloz yüklü kamyon devrildi: 2 yaralı

Konya'nın Derbent ilçesi yol kavşağında moloz yüklü bir kamyon sabah saatlerinde devrildi.

Edinilen bilgilere göre 42 BAC 465 plakalı kamyon, saat 11.10 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazada kamyon sürücüsü ve araçta bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. sevk edilen sağlık ekipleri tarafından  tedavi edildi.

Devrilen kamyon nedeniyle yolda kısa süreli trafik aksaması yaşandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

(Ali Asım Erdem)

