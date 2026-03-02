Yılmaz ve Tarakçı’dan Antalya’da çifte zafer

Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı sporcularından Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakçı, Antalya’da düzenlenen Uluslararası Pedalia Kriteryum Yarışı’nda kürsünün ilk iki basamağına çıkarak Konya’ya çifte gurur yaşattı.
Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan Uluslararası Pedalia Kriteryum Yarışı, 20 takım ve 123 sporcunun katılımıyla Antalya'da büyük bir heyecana sahne oldu.
Sezon boyunca istikrarlı performansıyla öne çıkan Konya Büyükşehir Belediyespor sporcuları, bu önemli organizasyonda da farkını ortaya koydu. Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakçı, güçlü rakiplerine karşı sergiledikleri üstün performansla kürsünün ilk iki basamağını kimseye bırakmadı.
Ramazan Yılmaz birincilik ipini göğüslerken, Mustafa Tarakçı ikinci olarak takımımıza çifte gurur yaşattı. Bu sonuç, Büyükşehirli pedalların sezona ne kadar hazır ve iddialı olduğunun bir göstergesi oldu.
Antalya'da Büyükşehir'i başarıyla temsil eden Ramazan Yılmaz, önümüzdeki hafta milli takım formasıyla Avusturalya'da düzenlenecek pist bisikleti yarışlarında ülkemizi temsil edecek.
