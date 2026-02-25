GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Başakşehir - Konyaspor maçının biletleri satışta!

Cumali Özer
Muhabir
Başakşehir - Konyaspor maçının biletleri satışta!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında RAMS Başakşehir ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. 27 Şubat Cuma günü oynanacak mücadele, Süper Lig kapsamında saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Zorlu mücadele öncesinde biletler satışa sunuldu. Kulüp yönetimi, taraftar ilgisini artırmak amacıyla fiyatları uygun seviyede tuttu.

TRİBÜN FİYATLARI BELLİ OLDU

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:

Kale arkası: 100 TL

Batı üst tribün: 150 TL

Batı alt tribün: 200 TL

Konyaspor taraftarına ayrılan misafir tribün: 130 TL

Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun kapasitesi 17 bin 67 kişi olarak belirtiliyor. Bu önemli mücadelede tribünlerin büyük ölçüde dolması bekleniyor.

(Cumali Özer)

 

